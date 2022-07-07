كشف الإعلامي الرياضي المصري عمر ربيع ياسين عن تفاصيل صفقة الاتحاد مع المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري.

تفاصيل صفقة طارق حامد مع الاتحاد:

وقال عمر ياسين عبر حسابه في “تويتر”: “حامد وقع لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مقابل 4 ملايين دولار أمريكي”.

وفي وقت سابق، اللاعب المصري كان أثار أزمة بعدما كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن الأهلي المصري مهتم بضم حامد في صيف 2022.

الأمر أثار أزمة لجماهير الزمالك بسبب رفضهم انتقال لاعب مهم بقيمة حامد إلى المنافس التقليدي مع رغبتهم في أنه بحال رحل عن الزمالك ينتقل لنادٍ خارج مصر.

ويلعب حامد مع الزمالك منذ عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري.