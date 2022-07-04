أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي قبل قليل عن تجديد عقد لاعبه البرتغالي جواو موتينيو لمدة سنة واحدة ليستمر مع الذئاب في الدوري الإنجليزي حتى صيف 2023.

وسوف يستمر موتينيو صاحب الـ36 سنة مع وولفرهامبتون للسنة الخامسة على التوالي بعد الانضمام له في عام 2018.

الاتحاد لن يضم موتينيو

بعد تجديد موتينيو فإن نادي الاتحاد فقد رسميًا الفرصة في ضم اللاعب البرتغالي خلال صيف 2022.

وكان المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كشف عن أول طلب منه لإدارة نادي الاتحاد وذلك قبل تولي مسؤولية تدريبه الفريق للموسم المقبل 2022/ 2023.

وقالت صحيفة Record البرتغالية: إن سانتو طلب من إدارة الاتحاد التحرك والتعاقد مع السنغالي شيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس الإنجليزي والبرتغالي جواو موتينيو لاعب نادي وولفرهامبتون .