يسير نادي الاتحاد بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لضم الصفقات التي يحتاجها الفريق والمدرب البرتغالي نونو سانتو.

العميد نجح في ضم زكريا هوساوي مع تقارير تشير إلى اقتراب المصري طارق حامد من الانضمام إلى العميد، وتُفكر إدارة أنمار الحائلي حاليًا في التعاقد مع حارس مرمى كبديل للحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

راغد النجار الحل الأمثل لـ الاتحاد

جماهير الاتحاد طالبت النادي بالتفكير في ضم الحارس راغد النجار حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة.

الحارس راغد يبلغ من العمر 25 عامًا، ومع تكرار أخطاء الحارس مارسيلو جروهي صاحب الـ36 عامًا في موسم 2021/2022، قد يفكر الاتحاد في ضم حارس مرمى آخر في تشكيلة الفريق للموسم الجديد 2022/2023.

ويلغب راغد النجار مع فريق الوحدة منذ عام 2020 قادمًا من نادي الفيصلي.

وفي وقت سابق، أبدت جماهير العميد عدم رضاها على إصرار مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، على التعاقد مع نجم نادي الزمالك المصري، طارق حامد في الميركاتو الصيفي.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودشنت أكثر من هاشتاق لرفض الصفقة، ومنهم الاتحاد أكبر من طارق حامد، وطارق حامد مرفوض يا كعكي، وتمنوا عدم استكمال الإجراءات والتعاقد مع لاعب آخر.