تواصل إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مفاوضاتها خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم الجديد.

الاتحاد يقترب من التعاقد مع بامسعود:

وذكر الإعلامي عبدالله المجحم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي الفيحاء، من أجل التعاقد مع الظهير أحمد بامسعود.

وتفاعلت الجماهير مع خبر التعاقد مع لاعب الفيحاء عبر “تويتر”، وأشادوا بمستوى أحمد بامسعود، وأكدوا أنه سيكون إضافة للعميد في الموسم المقبل، وتمنوا حسم الصفقة سريعًا خوفًا من تدخل أندية أخرى.

وتعمل إدارة نادي الاتحاد على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في المنافسة على البطولات الموسم المقبل، بعد المستوى الذي ظهر عليه هذا الموسم.

التعاقد مع نونو سانتو:

وكانت الإدارة قد نجحت في الحصول على توقيع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رسميًّا، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024، نظرًا لخبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).