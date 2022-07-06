كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ناديي الاتحاد والشباب بضم الفرنسي جوشوا غيلافوغي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي فولفسبورغ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبب اهتمام الاتحاد بضم جوشوا:

وذكر موقع FootMercato الفرنسي أن العميد سينافس الشباب على ضم جوشوا صاحب الـ31 عامًا لتدعيم مركز خط الوسط.

ويأتي اهتمام العميد بضم اللاعب بعد الفشل في ضم البرتغالي جواو موتينيو لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان نادي وولفرهامبتون أعلن أول أمس الاثنين عن تجديد عقد لاعبه جواو موتينيو لمدة سنة واحدة ليستمر مع الذئاب في الدوري الإنجليزي حتى صيف 2023.

بعد تجديد موتينيو فإن نادي الاتحاد فقد رسميًّا الفرصة في ضم اللاعب البرتغالي خلال صيف 2022.

وسوف يستمر موتينيو صاحب الـ36 سنة مع وولفرهامبتون للسنة الخامسة على التوالي بعد الانضمام له في عام 2018.