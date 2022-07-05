تواصل إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مفاوضاتها مع نجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي السابق، السنغالي الدولي شيخو كوياتي.

الاتحاد يفاوض شيخو كوياتي:

وأشار موقع fOOTBALL iNSIDER، إلى أن نادي الاتحاد يستهدف توقيع عقد طويل الأجمل مع شيخو كوياتي في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي.

وانتهى عقد شيخو كوياتي صاحب الـ32 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، يوم 30 يونيو الماضي، بعد فشل مفاوضات التجديد لأسباب مالية، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًّا 4 ملايين يورو.

نونو سانتو مدربًا للاتحاد:

وكان نادي الاتحاد قد أعلن، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء التعاقد مع المدرب البرتغالي، بعد إعلان نادي الاتحاد، مساء الاثنين، عن رحيل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا رسميًّا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.