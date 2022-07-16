يرغب نادي الاتفاق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في ضم المدافع المصري محمود علاء لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري في صيف 2022.

علاء صاحب الـ32 عامًا يُعاني من تراجع حاد في أدائه الفني، مما جعل جماهير الزمالك تطالب برحيله في أكثر من مناسبة.

صفقة محمود علاء أهم من يوسف أوباما

برنامج ” جمهور التالتة” المذاع على قناة On Time Sports المصرية ذكر أن كارتيرون طلب من إدارة الاتفاق ضمّ علاء في صيف العام الحالي، حيث فضّل كارتيرون ضم علاء بدلًا من ضم يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك.

محمود علاء انضم إلى الزمالك في عام 2017 قادمًا من نادي وادي دجلة، بعد أن كان على وشك الانتقال إلى الأهلي غريم الزمالك.

وكان مستوى علاء تراجع في عام 2020 بعد استئناف النشاط الرياضي في مصر نتيجة توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومنذ مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 وتراجع مستوى علاء حيث قدم هدف الفوز لـ الأهلي بتمريرة خاطئة سجل منها محمد مجدي ” أفشة” هدف الفوز لـ الأهلي.