كشف نادي الاتفاق عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الاتفاق يخوض 6 وديات

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكرًا خارجيًا في تركيا بداية من يوم 24 يوليو في منتجع فنربخشة الرياضي في إسطنبول، وسيلعب 6 مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 25 أغسطس.

وسيخوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 4 مباريات ودية أيام 29 يوليو، 2، 6 و10 أغسطس، وسيغادر إلى إزميت فندق ويندهام، يوم 12 من الشهر ذاته، ويلعب مواجهتين يومي 14 و17، ويعود إلى السعودية في اليوم التالي.

البقاء بصعوبة وسط المحترفين

وكان يُصارع الفريق الأول لكرة القدم على البقاء وسط الكبار حتى الجولة الأخيرة، إلا أنه حقق فوزًا قاتلًا على حساب الفيحاء بهدف دون رد، ليتأكد استمراره، فيما هبطت فرق الأهلي، الفيصلي والحزم.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة من الفوز في 8 مباريات، التعادل 10 مرات، وخسر 12 لقاء.