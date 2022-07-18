تعرضت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، لانتقادات قوية، بعد الإعلان عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني روبرت سيبولدي.

سيبولدي مستمر لموسم آخر:

وأعلن الراقي عن استمرار سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي آخر حتى عام 2023، ثم كشف عن البرنامج الإعدادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط للدرجة الأدنى، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

انتقادات لإدارة الأهلي:

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع خبر تجديد عقد سيبولدي، حيث أبدت غضبها من تصرف الإدارة، خاصة أن المدرب الأوروغوياني هبط مع الفريق إلى دوري يلو.

وقال مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي: “المهمة (الأولى) تمت بحضور سيبولدي للمرة الأولى والمهمة (الثانية) بعودته.. النادي (مسافر) في سما النسيان”.

وتابع الشيخي تغريدته قائلًا: “هذه الإدارة تعمل بنشاط وحيوية على زيادة جراح الأهلي والأهلاويين وتقدم على اتخاذ الخطوات التي تغيظهم”.

وعلق المحلل الرياضي أحمد الشوري: “روبرت سيبولدي في آخر 20 مباراة رسمية بمسيرته التدريبية: 2 فوز، 9 تعادلات، 9 هزائم، 20 هدفًا له، 31 هدفًا عليه، حقق 15 نقطة من أصل 60.. جدد عقده مع النادي الأهلي”.