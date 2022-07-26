شدد مجلس شؤون الأسرة على تعاظم دور الأسرة في حماية الأبناء في ظل الانفتاح الرقمي، وتأثيره على سلوكيات وقيم النشئ.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “في ظل الانفتاح الرقمي تتعاظم المسؤولية الأسرية والمجتمعية تجاه حماية الأبناء، نسبة لما يتعرضون له من محتوى يؤثر على قيمهم وسلوكهم”.

تحذير من المحتوى المرئي للأطفال

وفي وقت سابق؛ نبَّه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.