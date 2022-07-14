أعلن نادي الباطن- قبل قليل- عن تجديد تعاقده مع الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الفريق الكروي الأول حتى عام 2023.

وأعلن حساب النادي في “تويتر” عن تجديد عقد اللاعب الأنجولي لمدة موسم.

أبرز أرقام فابيو أبرو:

وكان أبرو صاحب الـ29 سنة سجل 9 أهداف في دوري المحترفين لـ موسم 2021/ 2022 وسبق لنادي النصر أن اهتم بالتعاقد معه.

يذكر أن الباطن أنهى الموسم في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن الفريق السماوي كان استمر في دوري المحترفين، بعد التعادل مع نادي الاتحاد في الجولة الثلاثين.