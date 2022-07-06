أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن انتهاء طرح الصكوك المقومة بالريال السعودي.

3 مليارات و900 مليون ريال:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنه بالإشارة إلى الإعلان الصادر عن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية بتاريخ 17 / 11 / 1443هـ الموافق 16 / 06 / 2022م بشأن بدء طرح صكوك مقومة بالريال السعودي، تود الشركة الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك وتسويتها بتاريخ 06 / 12 / 1443هـ الموافق 05 / 07 / 2022م.

وتابعت البحري أن نوع الإصدار هو صكوك مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص بقيمة 3 مليارات و900 مليون ريال، وعدد إجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,900 بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، أما القيمة الاسمية (للصك/ للسند) مليون ريال.

عائد الصكوك:

ولفتت الشركة إلى أن عائد (الصك/ السند) معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر (سايبور) + 1.20٪ كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك، ومدة استحقاق (الصك/ السند) 7 سنوات، ويتم استرداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق، كما يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.

وعينت البحري إتش إس بي سي السعودية المنسق الرئيسي والراجحي المالية وإتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمديري الطرح المشتركين.