أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، ومساعيهما المباركة لتيسير كافة الخدمات أمام ضيوف الرحمن بفضل الرؤية و التوجيهات الحكيمة لقيادة المملكة والتي تعكس الحرص الكبير الذي توليه لضيوف الرحمن وتيسير مناسك شعيرة الحج.

تعزيز الإجراءات الاحترازية

وقال “العسومي” في بيان له اليوم إن هذه الجهود المباركة محل فخر واعتزاز لكل الأمة الإسلامية وتعكس العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات لتيسير أداء شعيرة الحج والتي تجسدت من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية ضمن رؤية 2030 التي هدفت إلى تطوير قطاع الحج والعمرة ليحقق طموحات الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وثمن “العسومي”، كافة الإجراءات التي تعكف عليها المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الحجاج في المقام الأول ليتمكنوا من أداء الفريضة في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة للمملكة التي أجمع المسلمون على محبته وصدق نيته في خدمة دينه وشعوب الدول الإسلامية لدور المملكة المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفها المشرّفة بصون مقدرات الأمتين العربية والإسلامية.

جهود السعودية متواصلة

وعد رئيس البرلمان العربي ما تقوم به المملكة من جهود حثيثة في هذا الشأن ليس أمراً جديداً عليها، لافتاً النظر إلى أنها قدمت درساً ملهماً في إدارة الأزمات بعد موسمين استثنائيين في كل شيء بسبب جائحة كورونا، حيث أثبتت المملكة للعالم أجمع قدرتها على تجاوز أية أزمات أمام تمكين قاصدي بيت الله الحرام وتيسير مناسكهم وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة الحجاج في ظل ظروف استثنائية صعبة.