فيما يبدو أنه تراجع عن التصريحات السابقة، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان طي صفحة الخلافات بين لاسودان وإثيوبيا.

وتعهد البرهان في تصريح مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد بعد جلسة مباحثات مغلقة في نيروبي اليوم، بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

البرهان يتعهد بحماية الحدود

وفي وقت سابق توعد رئيس مجلس السيادة السوداني، إثيوبيا بالرد على إعدام 7 أسرى من الجيش السوداني تم أسرهم في المواجهات التي دارت بين الجانبين قبل عدة أشهر في الفشقة.

وقال: الرد على أحداث الفشقة سيكون واقعًا ملموسًا على الأرض، وتعهد في نفس الوقت بمنع أي تحركات أو تعديات جديدة على الحدود. وأردف بالقول إن ما جرى من أحداث في الفشقة لن تتكرر مرة أخرى.

الجيش السوداني يتوعد بالرد

وكان الجيش السوداني تعهد بالرد المناسب على إعدام إثيوبيا سبعة جنود ومدني سودانيين في فصل جديد من نزاع حدودي بين البلدين مستمرّ منذ عقود. وأعرب الجيش السوداني عن تعازيه لعائلات الجنود، قائلاً إن “العمل الغادر لن يمر من دون ردّ”.