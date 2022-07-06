أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوما دستوريا يعفي بموجبه 5 من أعضاء مجلس السيادة المدنيين.

أسماء الأعضاء المعفيين

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن الأعضاء الخمسة المعفيين هم: رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، يوسف جاد كريم محمد علي، سلمى عبدالجبار المبارك، عبدالباقي عبدالقادر الزبير، وأبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم.

وكان البرهان عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة وإجتهاد من أجل خدمة المواطنين.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن أمله “في استمرار عطاء الأعضاء المعفين من مهامهم في ميادين العمل العام المختلفة”، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.