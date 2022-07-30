أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه بدءاً من اليوم السبت غرة محرّم 1444هـ بدأت فترة إلزامية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية.

#فيديو| حفاظاً على حقوق المشاة و أصحاب المركبات وتحسيناً للمشهد الحضري سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتباراً من 01/ 01/ 1444هـ.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/LChmGbKhd3 — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) July 14, 2022

وأكدت الوزارة أن عدم تسوير المواقع تحت الإنشاء يعرض المقاول للمخالفات ويؤثر على تصنيفه، ما يؤدي إلى عدم تمكنه من إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية.

قرار تسوير الأراضي

وأوضحت الوزارة أن التسوير يحمي حقوق المشاة والمركبات، إذ يسهل من عملية السير دون عوائق في الطريق، كما يعمل على الحفاظ على ممتلكات ومواد البناء.

وأشارت إلى أنه يساهم في معالجة الظواهر السلبية الناجمة عن عملية البناء، وهو ما يقلل من التشوهات البصرية، ويزيد من نظافة وجمال المدن والأحياء.