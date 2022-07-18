أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامجاً لتدريب منسوبيها في الكفاءة والإنتاجية الحضرية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بمشاركة نخبة من المتدربين من كافة الأمانات وهيئات تطوير المناطق والهيئات الملكية بالمملكة، وذلك بفندق (لو ميريديان) بمدينة الرياض.

أهداف برنامج الإسكان

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري و الأراضي الدكتور عادل بن بخيت الزهراني، أن البرنامج يهدف إلى رفع مهارات العاملين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي ورفع جودة مشاريع القطاع العام و الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى استضافة عدد من خبراء التخطيط والاقتصاد الحضري و إدارة المدن لاستعراض التجارب العالمية الرائدة، إضافةً إلى استضافة خبراء محليين من أمناء بعض المناطق وخبراء دوليين؛ لنقل التجارب الناجحة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية في المدن السعودية واستعراض أبرز التحديات.

مهارات الإدارة الحضرية

وأضاف: “البرنامج التدريبي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع، حيث سيتم التركيز في الأسبوع الأول على مهارات الإدارة الحضرية وادارة المدن، ويتضمن الأسبوع الثاني عدداً من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الحضري وتنويع القاعدة الاقتصادية، كما يتناول الأسبوع الثالث موضوعات تنويع آليات تمويل المشاريع التي تصب في ازدهار المدن، تماشياً مع مستهدفات وكالة الوزارة للتخطيط الحضري الرامية إلى رفع جودة الحياة في المدن واستدامتها، لافتاً إلى أن برنامج تدريب الكفاءة والإنتاجية الحضرية من البرامج الفريدة على مستوى المملكة”.

وأكَّد الزهراني، أن الوزارة تعمل باستمرار لدعم النهضة العمرانية الشاملة والاستجابة لتطلعات ساكني المدن السعودية في مجال تحسين البيئة العمرانية وتحقيق الاستدامة الحضرية والحفاظ على الهوية الثقافية وأنسنة المدن، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإيجاد الكفاءة والتوازن الإنمائي لمناطق المملكة المختلفة في إطار التنمية المستدامة عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً.