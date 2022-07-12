أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا، إثر ضربة نفذتا طائرة أمريكية مسيرة اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان الوزارة أكد أنه تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية، لضمان تنفيذها بنجاح، وأن المراجعة الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

أحد القادة الخمسة الأبرز في داعش

ونقلت وكالة فرانس برس تصريحًا عن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، قال خلاله إن ماهر العقال، الذي وصفه البنتاغون بأنه أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم داعش، قتل اليوم.

وأضاف: “قُتل بينما كان على متن دراجة نارية بالقرب من جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة”.

وفي سياق متصل نقلت قناة العربية تصريحًا عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال خلاله إن مقتل ماهر العقال ضربة نوعية وقوية لتنظيم داعش.

الزعيم السابق لداعش يفجر نفسه

وتأتي الضربة الأمريكية اليوم بعد أشهر من تفجير تفجير أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم “داعش” حينها، ردصا على عملية إنزال نفذتها قوات الكوماندوز الامريكية على منزله في سوريا فجر 3 فبراير الماضي.