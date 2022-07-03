أعلن البنك الأهلي السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م.

إجمالي المبلغ

وأوضح البنك، في بيان له على “تداول”، أن إجمالي المبلغ الموزع 4,925,800,000 ريال سعودي، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,478,000,000 سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.10 ريال بعد خصم الزكاة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 11%.

تاريخ الأحقية

وأشار إلى أن تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 ذي الحجة 1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.