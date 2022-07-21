أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بحسب ما نقل موقع CNN الأمريكي.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن نتائج اختبار الرئيس بايدن البالغ من العمر 79 عامًا أثبتت إصابته بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة مشيرًا إلى أن فحوصات السيدة الأولى جاءت سلبية.

وأضاف البيان أن بايدن كان قد تلقى اللقاح ضد كورونا بشكل كامل، كما تلقى جرعتين معززتين. وأشار إلى أنه سيتم عزل الرئيس الأمريكي بعد إصابته بكورونا وسيعمل عن بعد.

ذلة لسان من بايدن تثير الجدل

جاء ذلك بعد يوم من إثارة تصريحات الرئيس الأمريكي، الجدل بعدما قال في ذلة لسان إنه مصاب بالسرطان، بينما نفى البيت الأبيض الأمر سريعًا.

وكان بايدن يتحدث في فعالية حول الاحتباس الحراري العالمي عندما تطرق إلى الأضرار البالغة لمصافي النفط التي كانت تقع قرب المنزل الذي نشأ به، وقال: لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان، ولهذا السبب كانت ولاية ديلاوير لوقت طويل لديها أعلى معدلات إصابة بالسرطان في البلاد.

واعتقد الكثير أن بايدن مصاب بالسرطان لأنه تحدث بصيغة المضارع حول إصابته بالسرطان، لكن البيت الأبيض أوضح بعد ذلك أن بايدن كان يشير إلى سرطان الجلد الذي خضع للعلاج منه له قبل توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.