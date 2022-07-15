أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي في جدة.

البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأميركي سيلتقي ولي العهد السعودي في اجتماع ثنائي في جدة

#العربية#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit pic.twitter.com/rsuEdU3f50 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 15, 2022

ويصل بايدن اليوم إلى المملكة العربية السعودية، حيث تتناول المباحثات أوجه التعاون بين البلدين ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة والعالم.

جدة تتأهب لاستقبال بايدن

يذكر أن محافظة جدة استعدت منذ وقت مبكر، لزيارة ضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن يزور جو بايدن، السعودية غدًا وهي أول دولة عربية وإسلامية يزورها منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام ونصف.