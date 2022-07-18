أكد البيت الأبيض على العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين دول الخليج وأمريكا، كما أعاد التأكيد على التعاون المشترك لدعم الاقتصاد العالمي.

دعم الاقتصاد العالمي:

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى ترحيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار دول الخليج، بتقديم دعم مالي لمستشفى في القدس، لافتًا إلى أن دول الخليج وأمريكا، ملتزمة باستقرار وأمن المنطقة.

تعاون ثنائي:

وأكد بيان البيت الأبيض، على ضرورة خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما جرى بحث التعاون الثنائي، والعمل على تقوية قدرات دول الخليج الدفاعية.

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن، المملكة ضمن زيارة رسمية استمرت يومين التقى خلالهما بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة.