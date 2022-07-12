أكد البيت الأبيض أن مقتل ماهر العقال يحد من قدرة داعش على التخطيط والوصول للموارد.

وتابع البيت الأبيض: مقتل ماهر العقال يخرج إرهابيًّا رئيسيًّا من الميدان.

بايدن يعلق:

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن مقتل ماهر العقال جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب.

مقتل زعيم داعش في سوريا:

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة، في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وبحسب بيان لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، “نفّذت القوات الأمريكية غارة لطائرات من دون طيار خارج جنديريس، شمال غرب سوريا، استهدفت اثنين من كبار مسؤولي داعش في 12 يوليو 2022″، مؤكدةً مقتل “ماهر العقال، أحد كبار قادة داعش الخمسة وزعيم داعش في سوريا”.

وأضاف البيان أن “مسؤولًا كبيرًا في داعش، على صلة وثيقة بالعقال، أصيب بجروح خطيرة خلال الغارة”، كاشفًا أنّه “تمّ التخطيط المكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح”.

تطوير الشبكات الخارجية:

وذكر بيان قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، أنّه “بالإضافة إلى كونه قائدًا بارزًا داخل الجماعة، كان العقال مسؤولًا عن السعي الحثيث لتطوير شبكات داعش خارج العراق وسوريا”.

وأكّد المتحدث باسم القيادة الوسطى في “البنتاجون”، الكولونيل ديف إيستبورن، أنّ “ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديرس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة”.