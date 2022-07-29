يذكر أن نظام الأخطار المهنية يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من قبل صاحب العمل بالكامل.

تعريف إصابة العمل تعتبر إصابة العمل ضمن هذه الحالات الآتية :

1. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه .

2. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.

3. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .

4. الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل .