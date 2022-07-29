ردت التأمينات الاجتماعية على استفسار أحد المتابعين حول حالات صرف التعويض لمن توفي على رأس العمل وكانت الوفاة طبيعية وليست بسبب مخاطر المهنة.
وقال حساب خدمة المستفيدين إنه في حال كانت الوفاة طبيعية لا يستحق ورثة المتوفى غير السعودي تعويض الدفعة.
نظام الأخطار المهنية
يذكر أن نظام الأخطار المهنية يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من قبل صاحب العمل بالكامل.
تعريف إصابة العمل
تعتبر إصابة العمل ضمن هذه الحالات الآتية :
1. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.
2. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.
3. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4. الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل.
5. الإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
اترك تعليقاً