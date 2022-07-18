أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، أنه لحماية حقوق المستهلك ومنعًا للنصب والاحتيال من المتاجر الوهمية، يمكن ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي في المملكة.

إصدار سجل تجاري:

وأضاف الحسين أن ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي في المملكة تتطلب إصدار سجل تجاري من خلال الرابط التالي: هنا.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: هنا.

خطوات إصدار سجل تجاري:

وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أنه يمكن إصدار السجل التجاري عن طريق الخطوات التالية بكل سهولة:

– اختيار نوع السجل.

– ثم تقنية معلومات.

– بعدها يتم اختيار النشاط “تجارة عن طريق الإنترنت”.