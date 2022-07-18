أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، أنه لحماية حقوق المستهلك ومنعًا للنصب والاحتيال من المتاجر الوهمية، يمكن ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي في المملكة.
إصدار سجل تجاري:
وأضاف الحسين أن ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي في المملكة تتطلب إصدار سجل تجاري من خلال الرابط التالي: هنا.
ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: هنا.
خطوات إصدار سجل تجاري:
وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أنه يمكن إصدار السجل التجاري عن طريق الخطوات التالية بكل سهولة:
– اختيار نوع السجل.
– ثم تقنية معلومات.
– بعدها يتم اختيار النشاط “تجارة عن طريق الإنترنت”.
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