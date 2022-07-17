أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 214 مركبة لاند روفر DISCOVERY SPORTS 2015- 2017.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “نعلن عن استدعاء 214 مركبة لاند روفر DISCOVERY SPORTS 2015- 2017”.

خلل في الوسادة الهوائية:

وأشارت إلى أن سبب الاستدعاء يرجع إلى خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة، قد تتسبب في إصابة خطيرة.

سعر المنتج والضريبة المضافة:

وفي وقت سابق؛ جددت وزارة التجارة أن السعر المكتوب على المنتج فوق الأرفف داخل المحلات التجارية يشمل الضريبة المضافة بعد زيادتها.

وطالبت الوزارة بعدم دفع أية مبالغ أخرى غير تلك المكتوبة على المنتج، وأهابت بالجميع التواصل معها لتقديم البلاغات عن المخالفات الضريبة.

من جانبه قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: “السعر الذي تراه على المنتج في الرف يكون شاملًا لضريبة القيمة المضافة”.

وتابع: مثلًا “اشتريت كرتون عصير بـ 25 ريالًا” هذا السعر شامل للضريبة لا تدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر، وفي حال احتساب الضريبة مرة أخرى، عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فورًا 19993.