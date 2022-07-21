أعلنت وزارة التجارة استدعاء 3,380 مركبة، تويوتا “Highlander” 2021 – 2022.

سبب الاستدعاء



وأوضحت أن سبب الاستدعاء لخلل في تصنيع المقاعد الأمامية، قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.



وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 214 مركبة لاند روفر DISCOVERY SPORTS 2015- 2017.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “نعلن عن استدعاء 214 مركبة لاند روفر DISCOVERY SPORTS 2015- 2017”.

خلل في الوسادة الهوائية

وأشارت إلى أن سبب الاستدعاء يرجع إلى خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة، قد تتسبب في إصابة خطيرة.