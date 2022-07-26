أعلنت وزارة التجارة استدعاء 593 مجمد كيون “KION” 2021؛ لعدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن الإجراء الذي يجب اتخاذه من قبل المستخدمين يتمثل في التواصل مع الشركة لتحديد موعد مع الفني لسحب جهاز المجمد الموجود، واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

استدعاء 1416 غسالة ملابس Ocarina:

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة التجارة استدعاءها لـ1416 غسالة ملابس ماركة “Ocarina” عام 2020؛ وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بالمملكة لكفاءة الطاقة.

تفاصيل الاستدعاء:

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم.. نعلن عن استدعاء 1416 غسالة ملابس (Ocarina) عام 2020”.

وأوضحت أنه تم استدعاء 816 غسالة من Ocarina سعة 9.5كجم، و600 غسالة سعة 7 كجم.

سبب الاستدعاء:

وأشارت وزارة التجارة إلى أن سبب استدعاء المركبات يرجع لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة المواطنين للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة من خلال http://recalls.sa أو التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.