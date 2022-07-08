أعلنت وزارة التجارة نجاح خطة الوزارة التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث شهد وفرة عالية في السلع والمواد التموينية من الوجبات الغذائية والخبز والمياه والألبان والعصائر والمرطبات المبردة التي يحتاجها الحجاج .

الخطة التموينية للحج

وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت اليوم على دخول الشاحنات المبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.

وتابعت الفرق الرقابية بالوزارة دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات.

18 مليون مادة وسلعة تموينية

وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات أكثر من 18 مليون مادة وسلعة تموينية، تمثلت في أكثر من (311) ألف وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من (2.6) مليون عبوة مياه مبردة و (6) مليون عبوة من الألبان والعصائر، و(2.3) مليون رغيف خبز بالإضافة إلى (7) مليون عبوة مرطبات، وأكثر من (400) ألف عبوة مثلجات.

وتواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية على منافذ بيع السلع التموينية في المشاعر المقدسة للتأكد من وفرة المعروض وعدم وجود أي مخالفات تجارية .