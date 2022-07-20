أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مزاعم ميليشيا الحوثي بشأن تنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة.

الضربات توقفت:

وتابع أن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة، مشددًا على أنه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية.

اجتماع رفيع المستوى:

ويوم الاثنين الماضي، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة المملكة، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اجتماعاً افتراضياً عبر ـ الاتصال المرئي ـ لمناقشة الوضع في اليمن.

وجددت اللجنة الخماسية تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

كما رحبت اللجنة الخماسية باستمرار صمود الهدنة، التي نجم عنها فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ أن بدأت في 20 إبريل.

وشدد أعضاء اللجنة على الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف.

وأيدت اللجنة الخماسية تماماً جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة في 2 أغسطس، إضافة إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها.

واتفقت اللجنة على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن تستند تلك التسوية على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.