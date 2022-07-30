أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم في برنامج (فني النظارات) المنتهي بالتوظيف، الذي تطلقه الأكاديمية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل البرنامج:

– اسم البرنامج: فني نظارات – القطاع الخاص.

– التصنيف المهني: فني.

– مدة البرنامج 6 أشهر.

– مكافأة تدريب: نعم.

أماكن العمل:

– (الرياض، الدمام، الجبيل، الأحساء، الخبر، حائل، تبوك، القصيم، جدة).

الراتب:

– رواتب تصل (6,000 ريال).

وصف البرنامج:

– يؤهل برنامج فني نظارات خريجي هذا البرنامج للعمل على تصنيع السلع البصرية المختلفة، وتنفيذ مهام تصميم وقياس وملائمة العدسات والإطارات للعميل وفقًا للوصفة الطبية المكتوبة، وإعداد طلبات تجهيز العدسات وتركيب الإطارات، ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته، ومن مهام فني نظارات أيضًا ضبط إطار العدسات والتحقق من دقتها. بالإضافة إلى مهام أخرى تتضمن بيع السلع البصرية وتسويقها للعملاء.

شروط البرنامج