أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها إلى 11 ألف و547 موظفًا لشغل وظيفة معلم ممارس في عدد من التخصصات في الإدارات المختلفة.

التخصصات المطلوبة

وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل ما يلي: تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية

وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.