أكد المرشد المهني ياسر بكار، أن سوق العمل يهتم أكثر بالمهارات التي يتمتع بها الخريج بغض النظر عن تخصصه الجامعي.

وتابع خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن سوق العمل يرفض الطلاب لعدم وجود المهارات اللازمة فيهم، وأن الإشكالية ليست في التخصصات الجامعية بل في المهارات التي يتم إعطاؤها للطالب.

تخصصات لا تلبي السوق:

ولفت إلى أنه لا توجد تخصصات لا تجهز الطالب للسوق بشكل جيد، بحيث لا يتم إعطاؤه مهارات يحتاجها العمل، مشددًا على أن سوق العمل هو عبارة عن عرض وطلب، والسؤال الآن هو هل تلبي التخصصات الطلب الموجود أم لا؟

ورأى المرشد المهني أن بعض التخصصات التي لا تلبي السوق، منها تخصص التاريخ؛ حيث يقال إنه تخصص غير مطلوب، لأن خريجَه لا يلبي احتياجاته.