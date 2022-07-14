كشفت رابطة دوري المحترفين عن التشكيلة المثالية لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

وجاءت التشكيلة المثالية مكونة من: “فلاديمير حارس الفيحاء، مهند الشنقيطي من الاتحاد، سامي الخيبري لاعب الفيحاء، أحمد حجازي مدافع الاتحاد، متعب الحربي لاعب الشباب، كريستيان كويفا لاعب الفتح، نعيم السليتي لاعب الاتفاق، سالم الدوسري لاعب الهلال، رومارينيو لاعب الاتحاد، أوديون إيغالو من الهلال، تاليسكا لاعب النصر”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية الموسم:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ثم النصر ثالثًا بـ61 نقطة، يليه الشباب برصيد 55 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يليه الطائي بـ37 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، وحل الفتح ثامنًا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أبها والفيحاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة بالتساوي مع التعاون، ثم الباطن برصيد 33 نقطة، وحل الفيصلي في المركز الـ14 بـ33 نقطة، وهبط لدوري يلو مع الأهلي 32 نقطة والحزم 17 نقطة.