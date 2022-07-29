يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة ليفربول ضد مان سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية على ملعب “كينج باور” معقل نادي ليستر سيتي.

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وتأتي تلك المباراة قبل أيام من انطلاق الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2022/ 2023، حيث يبدأ الموسم يوم 5 أغسطس المقبل.

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التشكيل المتوقع لـ مباراة ليفربول ضد مان سيتي:

وسيكون تشكيل مانشستر سيتي مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ناثان أك – كايل ووكر – روبن دياز – جواو كانسيلو، رودري – برناردو سيلفا – كيفين دي بروين، رياض محرز – جاك غريليش – إيرلينج هالاند”.

أما تشكيل ليفربول المتوقع فسيكون مكونًا من: “أدريان، ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان ديك وآندي روبرتسون، نابي كيتا – جوردان هندرسون – تياجو الكانتارا، محمد صلاح – داروين نونث – لويس دياز”.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة غدًا السبت على قناة Bein Sports 1 HD Premium، حيث يخوض الريدز المباراة بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي في الموسم الماضي، بينما يخوض مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية عقب تتويجه بالدوري الإنجليزي لموسم 2021/ 2022.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتقابل فيها الفريقان في بطولة كأس الدرع الخيرية، حيث سبق أن تواجه الفريقان في البطولة عام 2019 وحسمها فريق السيتي بضربات الجزاء.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول: “أنا لن أقول شيئًا جديدًا لأننا نعرف ذلك، محمد صلاح لاعب استثنائي”.

وتابع جوارديولا: “محمد صلاح سيشكل تهديدا لا يصدق بالنسبة لنا، ومع ذلك، سنعمل بكل قوة على التعامل معه، وسنحاول الفوز بالمباراة”.