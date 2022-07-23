حسم التعادل الإيجابي مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا الودية التي أُقيمت ظهر اليوم تحضيرًا للموسم الجديد 2022/2023.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر يونايتد، أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب الإنجليزي جادون سانشو بالدقيقة الخامسة والعشرين.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب ماتي كاش لاعب أستون فيلا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ43.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء فريق مانشستر يونايتد لينجح أستون فيلا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ليون بايلي بالدقيقة الخمسين.

ثم واصل أستون فيلا ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر لاعب آرسنال السابق كالوم تشامبرز في الدقيقة الـ93.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب Optus في أستراليا.