أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ⁧‫على التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل مستشفى عدن العام على نفقة المملكة معربًا عن شكره لهذا الدعم المستمر.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” فقد عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، ناقش فيه مستجدات الوضع في البلاد، وتطورات الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي بشأن القضية اليمنية، إضافة إلى نتائج الجولة الرئاسية الأخيرة في المنطقة.



واستمع المجلس من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تقرير حول نتائج الجولة الرئاسية الأخيرة في المنطقة التي شملت الكويت، والبحرين، ومصر، وقطر، إضافة إلى مستجدات المسار العاجل لاستيعاب واستخدام تعهدات الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إيجاز بشأن موافقة المملكة العربية السعودية على منحة المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء بمبلغ 200 مليون دولار.