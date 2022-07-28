تأهل الطفل تركي، نجل مُدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح، محمد الضيف إلى المرحلة النهائية في مسابقة رحلة الإبداع مع MBC وذلك بموهبته في التعليق الرياضي.

الأبن تركي كان ومازال لديه موهبة و شغف التعليق الرياضي ، بالأمس اتيحت له الفرصة مع #رحلة_الابداع مع MBC و هيئة الترفيه فرصة كان ينتظرها لابراز موهبة فاستطاع التأهل للمرحلة النهائية. شكرًا @MBCAcademyME

شكرًا @GEA_SA

شكرًا @Turki_alalshikh pic.twitter.com/DmifFrRB6G — محمد الضيف (@maldhaif1) July 27, 2022

موهبة وشغف:

ونشر محمد الضيف عبر حسابه بموقع تويتر، مقطع فيديو للحظة تكريم تركي، معلقًا عليه بالقول: “الابن تركي كان وما زال لديه موهبة وشغف التعليق الرياضي، بالأمس أتيحت له الفرصة مع رحلة الإبداع مع MBC وهيئة الترفيه فرصة كان ينتظرها لإبراز موهبة فاستطاع التأهل للمرحلة النهائية.

كما قدم الضيف شكره إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه وأكاديمية إم بي سي.

واختتمت يوم أمس الأربعاء فعاليات وأنشطة المحطة الرابعة بتكريم مجموعة من الفائزين المتأهلين في الرحلة الإبداعية في الأحساء.

رحلة إبداعية قادمة:

يُذكر أن محطات الرحلة الإبداعية القادمة تقام تباعاً بعد جازان في كل من: أبها، العلا، تبوك، حائل، الخبر، الأحساء، والرياض.