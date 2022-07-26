أكدت وزارة التعليم تيسير إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات، كما وفرت قنوات للتواصل لحل أي مشكلة تواجه المعلم أو المعلمة.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال واجهتك أي إشكالية في إجراءات النقل الداخلي والخارجي ، يمكنك مراسلة أو الاستفادة من خدمة تواصل عن طريق تويتر @moetawasul أو بالاتصال على الرقم 19996 أو من خلال الموقع الالكتروني ‏https://tawasul.moe.gov.sa

التعليم تعلن نتائج حركة النقل المطورة

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق، نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ، والتي شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم، أعلنت الوزارة اليوم نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

حركة النقل شملت 33900 معلم ومعلمة

وشملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

مزايا ومرونة وموضوعية

واعتمدت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات المطوّرة للنقل، تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ لسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإلغاء قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة، تسمح للمتقدمين بتعديل الرغبات، وتمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وتعطي نقاطاً لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.​

وتفاعل المغردون عبر وسم “حركة النقل الخارجي”، حيث أكدوا أن حركة النقل لهذا العام جاءت لتلبي طموحات وتطلعات المعلمين والمعلمات.