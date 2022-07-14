أعلنت وزارة التعليم تمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا لبكالوريوس (الطب البشري- طب القدم- والتمريض).

وقالت الوزارة، في بيان لها: “لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين، صدر توجيه معالي وزير التعليم بتمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا لبكالوريوس (الطب البشري- طب القدم- والتمريض) حتى نهاية يوم الجمعة 22/ 7/ 2022م”.

شروط التقديم:

– الحصول على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية.

– الحصول على الدرجة المحددة في اختبار ielts.

– ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80% للمتقدمين على تخصص الطب و70% للمتقدمين على تخصص التمريض وطب القدم.

– ألا يزيد عمر المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على 22 سنة ولتخصصي التمريض وطب القدم على 25 سنة.

– معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة.