أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب التقديم للقبول في الجامعة السعودية الإلكترونية لبرامج البكالوريوس للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 1444 هـ. ويبدأ التقديم اليوم الأحد من خلال الرابط الإلكتروني.

معايير القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

وتضع الجامعة عددًا من المعايير للقبول منها:

ـ الهوية: وتتمثل في وجود هوية وطنية سارية المفعول.

ـ المؤهل: فيشترط حصول المتقدم/ المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ ولا يشترط لقبول الطالب أو الطالبة سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ـ القدرات: يشترط أداء اختبار القدرات العامة؛ ومدة صلاحية الاختبارات المعيارية لاختبار القدرات العامة حسب ما تحدده هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ـ اللغة: أداء اختبار اللغة الإنجليزية STEP أو IELTS.

ـ المسار العلمي: كلية العلوم الصحية لا تقبل إلا خريجي المسار العلمي فقط.

ـ النسبة الموزونة: سيكون القبول تنافسياً بحسب النسبة الموزونة.

خطوات التقديم



ـ الدخول على بوابة القبول بموقع الجامعة والاطلاع على التخصصات المتاحة للتقديم في فروع الجامعة وشروط القبول.

ـ تعبئة البيانات المطلوبة في رابط التقديم بدقة وبشكل صحيح.

ـ إدخال عدد (4) رغبات كحد أقصى مع التأكد من ترتيب الرغبات بعناية واهتمام.

ـ التأكد من إتمام تقديم طلب القبول.

ـ أهمية مراجعة الجدول الزمني لمرحلة القبول لمعرفة مواعيد بدء التقديم وإغلاق البوابة، وموعد إعلان النتائج وآخر موعد لنتائج القبول.

ـ ضرورة متابعة حالة الطلب في بوابة القبول بشكل مستمر.

ـ بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة وفق معايير القبول المعلنة وحسب ترتيب الرغبات بين المتقدمين تنافسيًا وتوفر المقاعد.

ـ بعد إعلان نتائج القبول المبدئي، يتم سداد الرسوم وإتمام بقية الإجراءات للحصول على القبول النهائي.