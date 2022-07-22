بدأ اليوم الجمعة، التقديم على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، للعام القادم 1444هـ.

تفاصيل القبول الإلكتروني الموحد للطلاب

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

ومن المقرر أن يتم إغلاق بوابة القبول للطلاب يوم الأربعاء المقبل 27 يوليو في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ومن المقرر أن يتم فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، غدًا السبت، حتى يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وتتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

وحثَّت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد، الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب، وبوابة القبول للطالبات في مدينة الرياض.

شروط التقديم