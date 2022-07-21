ألقت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، القبض على مدير المخابرات التونسي السابق الأزهر لونقو، وقامت بتسليمه إلى السلطات في تونس.

وأوضحت إذاعة موزاييك FM أن لونقو كان محل عدة متابعات قضائية، من بينها قضية إنستالينغو المدرج بخصوصها في التفتيش رفقة 33 متهما.

وأشار مسؤول أمني في تونس في تصريحات لوكالة الأنباء العالمية رويترز إلى أن السلطات الجزائرية ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق الأزهر لونقو بعد دخوله خلسة إلى بلدة الجزائرية قرب الحدود التونسية وسلمته إلى تونس.

الإقامة الجبرية

يذكر أن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد قرر يوم 29 يوليو من العام الماضي، إقالة لونقو، وبعدها أصدرت وزارة الداخلية في شهر أغسطس قرارًا بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقد شغل لونقو عددًا من المناصب بينها مناصب أمنية؛ ودبلوماسية إذ شغل منصب ملحق أمني بسفارة تونس في العاصمة الفرنسية باريس.