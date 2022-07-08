لا يزال نادي الهلال متأثرًا بقضية لاعبه محمد كنو، بعد توقيع عقوبة عليه من قبل غرفة فض المنازعات بإيقافه لمدة 4 أشهر وحرمان الزعيم من تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات.

🗣 عبدالرحمن الجماز:

الهلال لم يتلقى اشعاراً من لجنة الاحتراف بأن قضية " كنو" تم تحويلها إلى غرفة فض المنازعات ..

الحصاد الرياضي …

@Aljamaz8910 pic.twitter.com/QCRULIoPVy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 8, 2022

وكشف الإعلامي الرياضي والناقد عبدالرحمن الجماز مفاجأة مثيرة للجدل حول القضية حيث تحدث لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: “الهلال لم يتلقَّ إشعارًا من لجنة الاحتراف بأن قضية (كنو) تم تحويلها إلى غرفة فض المنازعات”.

نفس الكلام انطبق مع حديث الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، حيث قال: “الهلال حتى الآن يستطيع تسجيل لاعبين جدد، وإدارة النادي لم يصلها شيء يثبت بتوقيع محمد كنو لنادٍ آخر”.

تفاصيل عقوبة كنو:

وفي الأول من مايو الماضي كانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف لاعب الهلال 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين.

الهلال تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.