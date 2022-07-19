تنتظر الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022 المقرر إقامتها في السعودية، مساء يوم غد الأربعاء.

كأس العرب للشباب 2022

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب بداية من غدٍ وحتى السادس من شهر أغسطس القادم، بمشاركة 18 منتخبًا، علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها وملعب نادي ضمك.

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة السعودية ضد موريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة الخامسة مساء، فيما تُقام مباراة الإمارات ضد الأردن على ملعب نادي ضمك عند الساعة التاسعة.

مجموعات البطولة

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، عن وجود المنتخب السعودي للشباب على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من؛ العراق وموريتانيا، فيما يتواجد في المجموعة الثانية الإمارات، الأردن واليمن.

ويتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة كل من؛ الجزائر، لبنان وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر، عمان والصومال، والمجموعة الخامسة تونس، البحرين وجيبوتي، والمجموعة السادسة المغرب، فلسطين والسودان.

الأخضر حامل لقب النسخة الماضية

ويدخل الأخضر الشاب منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022 بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي أُقيمت في مصر، حيث نجح في الفوز على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية.