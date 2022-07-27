بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الجمهورية الهيلينية؛ زاد اهتمام العديد من المواطنين لمعرفة سر تسمية اليونان بهذا الاسم.

الترجمة الإنجليزية لدولة اليونان:

وبالرغم من عدم انتشار اسم الجمهورية الهيلينية، إلا أن هذه التسمية هي الترجمة الإنجليزية الرسمية لدولة اليونان. ويرجع ذلك الاسم إلى الكلمة اليونانية القديمة هيلاس؛ إذ يعتز اليونانيون بهذه التسمية اعتزازًا بتاريخ بلادهم القديم.

تاريخ تسمية الجمهورية الهيلينية:

فقد بدأت الفترة الهلنستية مع وفاة إسكندر الأكبر، وانتهت مع الغزو الروماني. وجدير بالذكر أن الإعلام اليوناني الرسمي يستخدم اسم الجمهورية الهيلينية، بدلًا من اليونانية”، كتسمية رسمية للبلد الأوروبي.

وتقع اليونان في جنوب شرق أوروبا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 10,750,000 نسمة، وعاصمته الأولى أثينا، والثانية سالونيك.

وتتمتع اليونان بموقع استراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وإفريقيا؛ إذ وتقع على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة البلقان، وتشترك في الحدود البرية مع ألبانيا إلى الشمال الغربي، ومقدونيا الشمالية وبلغاريا إلى الشمال وتركيا إلى الشمال الشرقي.

كما تتميز بتاريخ يعتبر هو الأطول في الدول الأوربية؛ فضلًا عن اعتباره مهد الحضارة الأوروبية، ففيها نشأت الديمقراطية، والفلسفة الغربية، ودورة الألعاب الأولمبية، والأدب الغربي، والتأريخ، والعلوم السياسية، والمبادئ العلمية، والرياضيات، والدراما الغربية.

وبالرغم من أن اللغة اليونانية هي الاولى والمعتمدة فيها؛ إلا أن وجودها بالقرب من قارة آسيا وإفريقيا؛ يجعلها تحتضن أعدادًا كبيرة من الجالية العربية.