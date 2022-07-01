اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطيبي صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الجهني خطيبًا في المسجد الحرام:

وسيلقي الخطبة في بيت الله الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي.

تقديم أفضل الخدمات:

وأكد السديس أن الرئاسة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما تسهيلًا لأداء مناسك الحج، كما توجه معاليه بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لحرصها على تقديم الدعم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء حجهم بكل يسر وسهولة.