حددت المديرية العامة للجوازات عددًا من الاشتراطات الخاصة بسفر المواطنين إلى خارج المملكة.

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وأوضحت الجوازات عبر حسابها في “تويتر”، أنه عند سفر أي مواطن إلى خارج المملكة، لا بد من تحقيق هذه الاشتراطات:

اشتراطات سفر المواطنين

– التأكد من المدة المتبقية في جواز السفر، والمدة لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، والمدة لا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا يستطيع حاملها السفر من خلالها لدول الخليج.

– الهوية الوطنية في “توكلنا وأبشر” لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة، ويجب إحضار أصل البطاقة.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى، ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية، “3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول”، فبإمكانه السفر خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

– تلقي 3 جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من 8 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، “يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا”.