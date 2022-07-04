فتح الجيش البريطاني، تحقيقًا بعد تعرض حساباته على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق.

اختراق حسابات الجيش البريطاني

وتعرض موقع “تويتر” الخاص بالجيش البريطاني وقناته على “يوتيوب” أيضًا، إلى الاختراق واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال، لكن تم استعادتهما بعد فترة وجيزة.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم فتح تحقيق بعد اختراق حسابات الجيش على موقعي “تويتر” و”يوتيوب”.

وأضافت “يأخذ الجيش أمن المعلومات على محمل الجد ونحن بصدد معالجة المشكلة. حتى يكتمل تحقيقهم، سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

تحقيق كامل

وقال منشور على حساب الجيش البريطاني على تويتر “نعتذر عن انقطاع بثنا المؤقت. سنجري تحقيقا كاملا، ونتعلم من هذا الحادث”.

كما تمت استعادة قناة الجيش على موقع يوتيوب بعد تغيير اسمها إلى “آرك إنفست” ونشر عدد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالعملات المشفرة.

يُذكر أن “آرك إنفست”، هو اسم شركة استثمار عالمية. ولم تعلق الشركة حتى الآن على هذا الاختراق.

ويبلغ عدد متابعي حساب الجيش البريطاني على تويتر 362 ألفاً، بينما يبلغ عدد مشتركي القناة 177 ألفاً.