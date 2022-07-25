أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن سعادته بالتعاقد مع نجم فريق الزمالك المصري طارق حامد.

الحائلي يشيد بصفقة طارق حامد:

وأعلن الاتحاد، مساء الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع حامد لمدة موسمين حتى عام 2024، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد.

وأشاد أنمار الحائلي بهذه الصفقة، وعلق قائلًا: “اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن/ طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد حديثه عن صفقة حامد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات مدرج الذهب”.

مسيرة مميزة مع الزمالك:

ويملك طارق حامد صاحب الـ33 عامًا مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث نجح في التتويج معه بـ10 بطولات محلية وقارية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغاب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وتم توقيع غرامة مالية ضخمة عليه، قبل أن ينضم للاتحاد رسميًّا.